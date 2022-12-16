Бензин марки АИ-95 подешевел в Магадане Фото: Иван Макеев

Жители Магадана заметили изменения цены на бензин марки АИ-95 вечером 15 декабря. Буквально с утра водители заправлялись по 58,5 рубля за литр, а теперь ценник опустился на 1,8 рубля до 56,7.

Снижение стоимости почти на два рубля объясняют закупочной ценой новой партии топлива. Ожидается, что объема привезенного горючего хватит на ближайший месяц. Сколько будет стоить бензин в Магадане в 2023 году, пока непонятно.

Напомним, что ранее в Магаданской области также подешевел бензин марки АИ-92 сразу на 3,4 рубля. Теперь его цена составляет 53,1 рубля.

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