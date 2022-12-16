Аэропорты Николаевска и Охи прекратили работу из-за плохой погоды Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за циклона, который пришел в Хабаровский край, в некоторых районах выпала месячная норма снега. Из-за сильных порывов ветра многие рейсы переносятся. Буйство стихии привело к закрытию аэропорта в Николаевске-на-Амуре.

- Ожидаемое время открытия Николаевского аэропорта - 17 декабря, - рассказали в пресс-службе «ХабАвиа».

Также из-за большого объема выпавших осадков приостановил работу аэропорт Охи. Сейчас рабочие очищают взлетно-посадочную полосу от снега. Ожидаемое время открытия - 16 декабря в 11:00.

Хабаровский аэропорт продолжает работу, но время вылета многих рейсов также переносят из-за погодных условий. Задерживаются вылеты из краевой столицы в Херпучи, Николаевск, Аян, Санкт-Петербург, Новосибирск и Пхукет.

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