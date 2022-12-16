Цифровые технологии внедрят в школах Хабаровского края в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проходит краевая научно-практическая конференция. 180 специалистов обсудят внедрение современных цифровых технологий в школах, в том числе в рамках нацпроекта «Образование».

- Цифровая трансформация - одна из национальных целей развития России. В рамках нацпрограммы в школах нашего региона за 2019-2022 годы появилось больше 200 интерактивных панелей, более восьми тысяч ноутбуков и около 400 печатающих устройств, - сказала Юлия Зотова, замминистра образования и науки Хабаровского края.

Цель цифровой трансформации - обеспечить информационную поддержку учеников и учителей. Они уже получили свободный доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам. На платформе «Моя школа» создается цифровой профиль ученика, в котором учитываются как учебные, так и внеучебные результаты. Также на сервисе доступны встроенные системы коммуникации и видео-конференц-связи. С 2023 года использование платформы «Моя школа» станет обязательным.

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