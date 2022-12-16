Итоговая пресс-конференция председателя Законодательной Думы прошла в Хабаровске

Спикер краевого парламента не проигнорировала ни один вопрос журналистов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Итоги деятельности Законодательной Думы подвела спикер краевого парламента Ирина Зикунова, ответив на вопросы представителей СМИ в ходе традиционной пресс-конференции. За год Думой было принято 88 законов, нацеленных на экономическое развитие и на поддержку жителей края.

За час с небольшим Ирина Валериевна не оставила без ответа ни один из порядка пятнадцати заданных вопросов, касающихся социальной поддержки населения, важности новой редакции краевого Устава, проблем в сферах здравоохранения и спорта, а также других не менее значимых тем.

- Какие были приняты социально значимые законопроекты, связанные с нынешней ситуацией в период проведения специальной военной операции и жизни в условиях санкций?

- Прежде всего, я бы отметила закон, связанный с введением единой выплаты на поддержку семей с детьми. Все дети до достижения 18-летнего возраста нуждаются в поддержке государства. Ранее мы принимали законы о выплатах по разным возрастным диапазонам, и последней инициативой была выплата на детей от 8 до 17 лет. Теперь выплата станет единой. Кроме того, недавно был принят закон об оперативной социальной помощи, увеличивший перечень социальных услуг, предоставляемых Минсоцзащиты. Среди новых услуг - консультативная помощь и оперативное восстановление документов. Отмечу и новый законопроект, упрощающий получение жилья для сирот. Отдельное внимание уделено формам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Речь идет как о единовременной, так и о ежемесячных выплатах семьям. Также были приняты решения о предоставлении горячего питания для детей из этих семей и об оказании бесплатной юридической помощи членам семей участников СВО.

- Какая работа ведется по привлечению кадров и вовлечению учащихся студентов, чтобы закрыть потребность в квалифицированных сотрудниках для медицинских учреждений?

- Мы взаимодействуем с ДВГМУ и на днях встречались с ректором вуза, который рассказал, сколько сделано правительством края, чтобы увеличить объемы подготовки, в том числе, в формате целевого обучения с дальнейшим трудоустройством по месту заключения целевого договора. Но 20 процентов студентов по тем или иным обстоятельствам не возвращаются к месту трудоустройства. Недавно было принято важное решение федерального уровня о повышении заработной платы в сфере здравоохранения. Большое значение в привлечении специалистов в районы имеет обеспечение жильем. Эту задачу не решить без взаимодействия с муниципальными районами, которым необходимо прорабатывать жилищный вопрос по каждому отдельно взятому специалисту. Проблема кадров в муниципалитетах края – это проблема общего уровня социально-экономического развития районов и поселений. Есть поселения эффективно функционирующие, которые занимаются благоустройством, ведут общественную жизнь, а есть поселения, где не видно перспектив. И просто путем увеличения финансирования и выплат проблему кадрового обеспечения не решить - необходимо поднимать общий социально-экономический уровень.

Журналисты из порядка 15 краевых СМИ спрашивали о положении дел в той или иной сфере Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Какие результаты можно отметить в части работы по популяризации и доступности спорта в регионе за пределами Хабаровска?

- Благодаря Указу Президента о развитии спорта и здорового образа жизни, в портфель проектов по приобщению к здоровому образу жизни, вошло большое количество спортивных объектов, которые уже были построены в районах края. Среди них: бассейн в городе Чегдомын, физкультурный комплекс в поселке Переяславка, бассейн в Вяземском, ледовая арена в Николаевске-на-Амуре. Первая предпосылка для развития спорта – наличие сооружений. Второе необходимое обстоятельство – должны быть люди, которые горят и живут свои делом. В этом плане можно отметить работу функционеров Ванинского района, благодаря которым активно развивается множество секций. Поэтому задачи, которые еще предстоит решать в данном направлении – доступность занятий в новых сооружениях и тренерское обеспечение.

- Ирина Валериевна, немного о личном. Любите ли новогодние праздники и не изменилось ли отношение к Новому году с течением жизни?

- К Новому году всегда подходишь с подведением определенных итогов и с хорошей усталостью. Новый год – это всегда возможность быть с семьей. Высоко ценю счастье иметь мою семью, поэтому для меня это праздник семьи – детей и их родителей. Этот день, по-прежнему, остается светлым праздником надежды. Я, как и раньше, загадаю желание, приготовлю подарки, и в Думе мы также поздравим друг друга с Новым годом, который всегда должен быть праздником тепла и надежд.

В заключение, Ирина Зикунова выразила благодарность присутствующим за объективное освещение деятельности краевого парламента и отметила важность совместной работы.