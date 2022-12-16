Сергей Кравчук провел заседание антитеррористической комиссии Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска прошло заседание антитеррористической комиссии. Участники обсудили безопасность жителей города в период новогодних праздников. В краевой столице не планируют устраивать масштабные гуляния с фейерверками в связи с проведением СВО. Вместо этого во всех районах города будут работать 12 новогодних городков. Также для школьников и дошкольников проведут 63 утренника.

- Все учреждения нужно проверить на соответствие нормам пожарной безопасности. Мы должны убедиться, что в помещениях есть все, что нужно для предотвращения несчастных случаев. На каждом мероприятии будет от 50 до 200 детей, а то и больше. Мы обязаны обеспечить их безопасность, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В период праздников усилят уровень защиты объектов рядом с местами отдыха хабаровчан. Будут сформированы дополнительные дежурные группы. С 30 декабря до 9 января личный состав вневедомственной охраны будет нести службу с круглосуточным дежурством руководящего и командного состава.

Сергей Кравчук также поручил коммунальщикам усилить работу аварийных служб в новогодние праздники.

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