Школьники Хабаровского края завоевали две медали на соревнованиях по самбо
Фото: Правительство Хабаровского края
Сборная Хабаровского края, которую представляли ребята из спортивного клуба «Амба» хабаровской школы №1, завоевала две медали на всероссийских соревнованиях в рамках проекта «Самбо в школу». Участниками состязаний стали 17 команд. Победителей определяли в четырех дисциплинах.
- В разделе «Демо самбо» наши спортсмены показали одно из лучших выступлений. Команда продемонстрировала национальный колорит северных народов. Этим номером мы показали истоки народной борьбы в Приамурье, а после - появление самбо в нашем регионе, - сказал Дмитрий Стуков, координатор проекта «Самбо в школу» в Хабаровском крае.
В дисциплине «Спортивное самбо» команда Хабаровского края завоевала две медали. Софья Стицкая стала обладательницей серебра в весе до 55 килограммов. Ирина Баранова в категории до 51 килограмма заняла третье место.
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