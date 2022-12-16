Школьники Хабаровского края завоевали две медали на соревнованиях по самбо Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная Хабаровского края, которую представляли ребята из спортивного клуба «Амба» хабаровской школы №1, завоевала две медали на всероссийских соревнованиях в рамках проекта «Самбо в школу». Участниками состязаний стали 17 команд. Победителей определяли в четырех дисциплинах.

- В разделе «Демо самбо» наши спортсмены показали одно из лучших выступлений. Команда продемонстрировала национальный колорит северных народов. Этим номером мы показали истоки народной борьбы в Приамурье, а после - появление самбо в нашем регионе, - сказал Дмитрий Стуков, координатор проекта «Самбо в школу» в Хабаровском крае.

В дисциплине «Спортивное самбо» команда Хабаровского края завоевала две медали. Софья Стицкая стала обладательницей серебра в весе до 55 килограммов. Ирина Баранова в категории до 51 килограмма заняла третье место.

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