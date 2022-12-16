Два брата получат срок за кражу печей в Хабаровском крае
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
42-летний житель Вяземского района вместе с братом взломали дверь в чужую квартиру, откуда украли печное оборудование и мотор-компрессор от холодильника. Мужчины погрузили украденное в телегу мотоблока и скрылись.
В тот же день один из братьев снова проник в чужую квартиру. Он залез внутрь через окно веранды. Демонтировав металлическую часть печи, он передал ее соучастнику, и они вместе отправились в пункт приема металлолома.
- Общий ущерб потерпевшим составил 25 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчин задержали. На них завели два уголовных дела. Одного из братьев приговорили к пяти годам колонии особого режима. Второй подозреваемый все еще дожидается суда.
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