Дорогу Селихино – Николаевск закрыли для всех видов транспорта 16 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 декабря закрыли проезд по трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре. Движение запрещено на участке с 487 по 627 километр. Причиной стала непогода и плохая видимость. В этом районе выпала месячная норма снега. На дороге образовался накат. Такие условия создают реальную угрозу жизни и здоровью.

- С 6:30 вводится временное ограничение на проезд по этому участку для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, когда будут устранены все последствия снежного циклона, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Водителей призывают проявить аккуратность на дорогах и не пренебрегать правилами безопасности.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.