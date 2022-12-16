Дорогу Селихино – Николаевск закрыли для всех видов транспорта 16 декабря
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
16 декабря закрыли проезд по трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре. Движение запрещено на участке с 487 по 627 километр. Причиной стала непогода и плохая видимость. В этом районе выпала месячная норма снега. На дороге образовался накат. Такие условия создают реальную угрозу жизни и здоровью.
- С 6:30 вводится временное ограничение на проезд по этому участку для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, когда будут устранены все последствия снежного циклона, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.
Водителей призывают проявить аккуратность на дорогах и не пренебрегать правилами безопасности.
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