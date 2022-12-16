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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 2:46

Превратилась в груду металла и крови: двое человек погибли в страшном ДТП в Хабаровском крае

Двое человек погибли в ДТП с внедорожником и экскаватором в Хабаровском крае
Александра ШОПЕНКО
Двое человек погибли в ДТП с внедорожником и экскаватором в Хабаровском крае Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Двое человек погибли в ДТП с внедорожником и экскаватором в Хабаровском крае Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Очередное жесткое ДТП случилось на трассе в Хабаровском крае. На этот раз участниками аварии стали Toyota Land Cruiser Prado и экскаватор. Внедорожник лоб в лоб протаранил технику.

ДТП случилось на Амурском шоссе утром 16 декабря. Предварительно - водитель внедорожника пошел на обгон, выехал на встречную полосу и врезался в экскаватор.

- В ДТП водитель и пассажир иномарки погибли на месте. На Амурском шоссе работает следственно-оперативная группа, - сообщили «КП» - Хабаровск» в краевом управлении ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.

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