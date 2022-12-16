Работу ТОСов обсудили в администрации Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Представители администрации Хабаровска и территориальных общественных самоуправлений (ТОС) обсудили актуальные вопросы, касающиеся работы объединений и планов на будущий год.

- Сегодня в городе создано 237 ТОСов. В их работу вовлечено более 38 тысяч человек. Нет ничего важнее, чем комфорт хабаровчан, а если он создается при активном участии самих жителей, то это бесценно. Вместе мы делаем наш город красивее и уютнее, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев увеличил финансирование проектов ТОС на 2023 год до 250 миллионов рублей. От города подан 131 проект от 58 ТОСов. Их общая сумма составила более 84 миллионов рублей. В декабре станут известны победители, а в январе начнется городской конкурс.

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