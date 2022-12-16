Выставка, посвященная реставратору Валерику Хидирову, откроется 21 декабря в Хабаровске Фото: hkm.ru

21 декабря состоится открытие выставки «Восстанавливая историю. Хидиров Валерик Зурапович - реставратор, меценат, общественный деятель». Она будет работать до конца марта 2023 года в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Торжественное открытие экспозиции состоится в 14:00.

- На выставке будут представлены предметы конца 19 - начала 20 веков, найденные во время реставрации, предметы, которые использовал Валерик Хидиров в работе, а также небольшая часть наград, - рассказали в пресс-службе музея.

Сейчас Валерик Хидиров оказывает гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Донбасса. Он занимается реставрацией старинных зданий Хабаровска. За свои деньги он восстановил дом №60 на Дзержинского и №72 на Калинина. В его планах - реставрация еще нескольких зданий в центре города.

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