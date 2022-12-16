Смотр-конкурс «Лучший хранитель истории» пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году в Хабаровске пройдет 14-й смотр-конкурс «Лучший хранитель истории». Участие в нем могут принять жители города и организации, у которых хранятся коллекции, архивы, документы и предметы, имеющие отношение к истории краевой столицы.

- Ждем от жителей интересных и уникальных материалов. Многие из них могут рассказать о малоизвестных страницах истории города, - сказала Ирина Устюжанина, главный специалист архивного отдела мэрии Хабаровска.

Победителям и участникам конкурса будут вручены памятные знаки «Лучший хранитель истории», дипломы и благодарственные письма. Заявку на участие можно подать с 1 февраля до 1 марта 2023 года лично в мэрии или на почту archiv110@khv27.ru.

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