Запихивал коробки под одежду: работник обворовал компанию почти на 300 тысяч

Компания понесла почти 300 тысяч рублей убытков из-за одного сотрудника в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На складе хабаровской компании по продаже цифровой и бытовой техники провели ревизию. При пересчете товара обнаружилась недостача пяти дорогих смартфонов и двух зарядных устройств, стоимость которых в общей сумме составила 285 тысяч рублей. Представитель компании заявил об этом в полицию.

Правоохранители выяснили, что к пропаже смартфонов причастен работник сервисного отдела компании. У него был доступ на склад, откуда мужчина выносил гаджеты. Коробки с телефонами он прятал под одежду.

- 33-летний житель Краснофлотского района продавал украденные телефоны случайным прохожим, которых встречал на остановках. Раньше подозреваемый не привлекался к ответственности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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