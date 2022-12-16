Запихивал коробки под одежду: работник обворовал компанию почти на 300 тысяч

Компания понесла почти 300 тысяч рублей убытков из-за одного сотрудника в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На складе хабаровской компании по продаже цифровой и бытовой техники провели ревизию. При пересчете товара обнаружилась недостача пяти дорогих смартфонов и двух зарядных устройств, стоимость которых в общей сумме составила 285 тысяч рублей. Представитель компании заявил об этом в полицию.
Правоохранители выяснили, что к пропаже смартфонов причастен работник сервисного отдела компании. У него был доступ на склад, откуда мужчина выносил гаджеты. Коробки с телефонами он прятал под одежду.
- 33-летний житель Краснофлотского района продавал украденные телефоны случайным прохожим, которых встречал на остановках. Раньше подозреваемый не привлекался к ответственности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru