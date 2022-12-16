Доверяя, проверяй Фото: Олег УКЛАДОВ

Поднимем такой непростой вопрос, как употребление снюсов. Для начала - что же это такое вообще?

Снюс - вид некурительного табачного изделия. Представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают в ротовую полость. При этом никотин из табака поступает в организм. Снюс относится к бездымному табаку.

И именно из-за того, что этот вид табака не надо курить, многие обманываются его меньшим вредом. А вреда, тем временем, даже больше, вот только некоторые пункты:

- ухудшение дыхательных функций,

- раздражение слизистой оболочки глаз,

- головные боли,

- учащенное сердцебиение,

- заложенность носа,

- першение в горле, кашель,

- раздражительность,

- потеря аппетита, головокружение и тошнота.

Снюс вызывает сильнейшее привыкание, сильную интоксикацию, а его употребление детьми (частое явление!) усложняется тем, что не всегда легко определить, употребляет ребенок снюс или нет.

В рамках проекта «Мы здоровый край» совместно с Центром общественного здоровья Хабаровского края был разработан онлайн-тест, чтобы родителю было легче понять, балуется ли его ребенок этим табаком или нет.

Вот и ссылка на тест.

Что делать, если онлайн-тест показал положительный результат?

Поговорить с ребенком, объяснить пагубные последствия, выяснить причину появления этой привычки, может быть, вместе посетить детского психолога и, конечно, принять меры по устранению токсического воздействия на детский организм и лечению зависимости.

Проект «Мы здоровый край» реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Хабаровского края.