Режим ЧС районного значения введен в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Из-за последствий циклона в Николаевском районе 16 декабря объявили режим ЧС. В четырех населенных пунктах снегопад и сильный ветер вызвали настоящий коллапс. В 14 образовательных учреждениях и трех многоквартирных домах повреждены кровли и остекление.

- Рабочие уже восстанавливают поврежденные здания. В работах задействованы 12 человек и три единицы техники. Из-за порыва линии электропередачи без света остаются населенные пункты Чля и Сахаровка, - написал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Из-за непогоды приостановил работу николаевский аэропорт. Ориентировочно он возобновит работу 17 декабря. На трассе Селихино - Николаевск частично ограничено движение для всех видов транспорта.

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