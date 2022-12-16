Вышли «на минутку»: родители бросили двухлетнюю дочь одну дома в Биробиджане

Двухлетняя девочка закрылась одна в квартире в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

История, которая может стать отличным примером того, как делать не стоит, произошла в Биробиджане. Родители вышли из квартиры, оставив свою двухлетнюю дочь дома одну. Пока взрослые где-то ходили, девочка закрыла входную дверь изнутри. Открыть замок снаружи у родителей не вышло, поэтому им пришлось вызывать спасателей.

- В подъезде было слышно, как ребенок испуганно плакал внутри квартиры. Пришлось открывать дверь при помощи молотка и монтировки. К счастью, девочка не навредила себе, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

По словам родителей, они вышли буквально «на минутку». Но этого времени хватило ребенку, чтобы устроить настоящий переполох. Все могло бы закончиться куда хуже. Сотрудники МЧС провели разъяснительную беседу с родителями, а те пообещали, что такого больше не повторится, и они не будут оставлять дочь без присмотра.

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