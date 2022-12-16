Жители Краснофлотского района Хабаровска присоединились к акции «Согреем теплом» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснофлотском районе неравнодушные жители помогли собрать больше 350 мотков пряжи, из которой вяжут теплые носки для солдат. Готовые изделия передают в воинские части, где их раздают защитникам родины.

- Спасибо всем, кто принимает участие. Для наших бойцов нет ничего роднее, чем поддержка из дома. От нее веет добром и мирной жизнью, той самой, которую они сейчас защищают, - отметили в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

Жители района могут внести свой вклад в любой момент. Шерстяные нитки серого, светло-коричневого и защитного цветов можно принести на Руднева, 41 в кабинет №14. Телефоны для справок: 79-07-21 и 79-07-22.

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