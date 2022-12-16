Счет шел на минуты: истекающего кровью мужчину доставили в больницу сотрудники ДПС на Колыме

Жильцы дома обнаружили в подъезде мужчину с ножевым ранением в шее на Колыме Фото: УМВД России по Магаданской области

12 декабря около часа ночи в полицию поступило сообщение от жильцов одного из домов по улице Юбилейной в поселке Палатка. Очевидцы рассказали, что в их подъезде лежит истекающий кровью мужчина. На помощь пострадавшему сразу направили наряд сотрудников ДПС, так как следственно-оперативная группа находилась в другой части поселка.

На место приехали инспекторы ДПС. При осмотре мужчины они заметили, что тот ранен в шею. Пострадавший терял сознание и нуждался в помощи медиков. Через пару минут приехал участковый, который установил личность мужчины. Скорая в этот момент была в соседнем поселке, поэтому, не теряя времени, правоохранители использовали специальную укладку для остановки кровотечения, а после перенесли раненого в свою машину и направились в Хасынскую районную больницу.

- Узнали от медиков, что счет шел буквально на минуты. Ранение было очень серьезным. Пострадавшему оказали необходимую помощь, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Правоохранители установили, что на 58-летнего пострадавшего напал ранее судимый 43-летний местный житель. Сотрудники МВД проводят проверку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.