Тысячи жителей Хабаровского края оформили «Дальневосточную ипотеку» в 2022 году
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С начала года жители Хабаровского края заключили 3,1 тысячи кредитных договоров по «Дальневосточной ипотеке». Их общая сумма составила 14,1 миллиона рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Прирост числа оформляемых кредитов связан, в том числе, с расширением списка категорий граждан, которые могут оформить ипотеку. Напомним, что программу расширили для врачей и педагогов.
- Медики и учителя должны проработать в ДФО не меньше пяти лет, - добавили в минэкономразвития Хабаровского края.
С октября 2022 года в список заемщиков добавили вынужденных переселенцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Для оформления ипотеки нужно иметь гражданство РФ.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru