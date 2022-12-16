Тысячи жителей Хабаровского края оформили «Дальневосточную ипотеку» в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года жители Хабаровского края заключили 3,1 тысячи кредитных договоров по «Дальневосточной ипотеке». Их общая сумма составила 14,1 миллиона рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Прирост числа оформляемых кредитов связан, в том числе, с расширением списка категорий граждан, которые могут оформить ипотеку. Напомним, что программу расширили для врачей и педагогов.

- Медики и учителя должны проработать в ДФО не меньше пяти лет, - добавили в минэкономразвития Хабаровского края.

С октября 2022 года в список заемщиков добавили вынужденных переселенцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Для оформления ипотеки нужно иметь гражданство РФ.

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