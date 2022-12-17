Московские трамваи не приедут в Хабаровск до Нового года

Девять новых трамваев появятся в Хабаровске не ранее 2023 года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подаренные столицей трамваи должны были прибыть в Хабаровск еще осенью 2021 года, но позже сроки перенеслись на четвертый квартал 2022 года, так как вагоны все еще были задействованы в регулярной эксплуатации в Москве.
В декабре власти столицы оповестили хабаровских чиновников о том, что транспорт можно забирать. Однако до Нового года администрация города не успеет это сделать из-за бюрократических процедур. В мэрии отметили, что подготовят соответствующую закупку на транспортировку уже в январе.
- Стоимость доставки трамваев будет определена по итогам аукциона в следующем году, - отметили в администрации Хабаровска.
Планируется, что подаренные вагоны будут эксплуатироваться в краевом центре на первом и пятом маршрутах.
Ранее вскрылась проблема износа трамвайных путей в северном районе города. Остается непонятно, как власти города заменят старые вагоны на более свежие московские.
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