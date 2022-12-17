Московские трамваи не приедут в Хабаровск до Нового года

Девять новых трамваев появятся в Хабаровске не ранее 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подаренные столицей трамваи должны были прибыть в Хабаровск еще осенью 2021 года, но позже сроки перенеслись на четвертый квартал 2022 года, так как вагоны все еще были задействованы в регулярной эксплуатации в Москве.

В декабре власти столицы оповестили хабаровских чиновников о том, что транспорт можно забирать. Однако до Нового года администрация города не успеет это сделать из-за бюрократических процедур. В мэрии отметили, что подготовят соответствующую закупку на транспортировку уже в январе.

- Стоимость доставки трамваев будет определена по итогам аукциона в следующем году, - отметили в администрации Хабаровска.

Планируется, что подаренные вагоны будут эксплуатироваться в краевом центре на первом и пятом маршрутах.

Ранее вскрылась проблема износа трамвайных путей в северном районе города. Остается непонятно, как власти города заменят старые вагоны на более свежие московские.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.