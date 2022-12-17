Еврейский праздник Ханука отметят в Хабаровске

Ханука празднуется в течение недели Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках проекта «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае» в региональном центре отметят еврейский праздник Ханука. Мероприятия пройдут на нескольких площадках города.

В воскресенье 18 декабря с 16:00 до 17:30 во дворце культуры Профсоюзов состоится концерт солистки театра «Градский холл», финалистки проекта «Голос 4» и «Три аккорда» Аллы Рид.

На площади имени Ленина в 18:00 торжественно зажгут национальный ханукальный светильник. В этом мероприятии примет участие главный раввин Хабаровского края Яков Снетков.

Для желающих ближе познакомиться с еврейской культурой в течение дня будет работать выставка в Синагоге еврейской общины в Хабаровске на Фрунзе, 45. Организаторами праздника и торжественных мероприятий выступили местное министерство культуры, общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского края» и местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Мизрах».

- Уважение ко всем народам и конфессиям, а также к их традициям - одна из основ российского общества, - прокомментировал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

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