Еврейский праздник Ханука отметят в Хабаровске

Ханука празднуется в течение недели
Фото: Правительство Хабаровского края
В рамках проекта «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае» в региональном центре отметят еврейский праздник Ханука. Мероприятия пройдут на нескольких площадках города.
В воскресенье 18 декабря с 16:00 до 17:30 во дворце культуры Профсоюзов состоится концерт солистки театра «Градский холл», финалистки проекта «Голос 4» и «Три аккорда» Аллы Рид.
На площади имени Ленина в 18:00 торжественно зажгут национальный ханукальный светильник. В этом мероприятии примет участие главный раввин Хабаровского края Яков Снетков.
Для желающих ближе познакомиться с еврейской культурой в течение дня будет работать выставка в Синагоге еврейской общины в Хабаровске на Фрунзе, 45. Организаторами праздника и торжественных мероприятий выступили местное министерство культуры, общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского края» и местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Мизрах».
- Уважение ко всем народам и конфессиям, а также к их традициям - одна из основ российского общества, - прокомментировал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.
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