Прожиточный минимум вырастет с начала 2023 года в Магадане

Минимальный прожиточный минимум поднимут с 1 января 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление правительства, которое гласит, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум в регионе составит 25 013 рублей на душу населения.
Для категорий определены такие показатели:
- Для трудоспособного населения - 27 264 рубля;
- Для пенсионеров - 21 511 рублей;
- Для детей - 28 231 рубль.
Сейчас прожиточный минимум на душу населения в Магаданской области составляет 24 220 рублей. Это значит, что с 2023 года показатель станет выше на 793 рубля.
Напомним, прожиточный минимум - это минимальный уровень дохода, который должен обеспечивать базовые потребности человека. До конца 2020 года они измерялись потребительской корзиной. В годовую корзину трудоспособного человека входило 100 килограммов картофеля, 126,5 килограммов хлеба, макарон и крупы, 60 килограммов фруктов, 58 килограммов мяса и 210 яиц.
С 1 января 2021 года прожиточный минимум в России начали рассчитывать как 44,2 процента от медиального дохода граждан России за прошлый год, с учетом коэффициентов по каждому региону.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru