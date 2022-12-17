Прожиточный минимум вырастет с начала 2023 года в Магадане

Минимальный прожиточный минимум поднимут с 1 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление правительства, которое гласит, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум в регионе составит 25 013 рублей на душу населения.

Для категорий определены такие показатели:

- Для трудоспособного населения - 27 264 рубля;

- Для пенсионеров - 21 511 рублей;

- Для детей - 28 231 рубль.

Сейчас прожиточный минимум на душу населения в Магаданской области составляет 24 220 рублей. Это значит, что с 2023 года показатель станет выше на 793 рубля.

Напомним, прожиточный минимум - это минимальный уровень дохода, который должен обеспечивать базовые потребности человека. До конца 2020 года они измерялись потребительской корзиной. В годовую корзину трудоспособного человека входило 100 килограммов картофеля, 126,5 килограммов хлеба, макарон и крупы, 60 килограммов фруктов, 58 килограммов мяса и 210 яиц.

С 1 января 2021 года прожиточный минимум в России начали рассчитывать как 44,2 процента от медиального дохода граждан России за прошлый год, с учетом коэффициентов по каждому региону.

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