Жителей Хабаровского края ждут три волны ОРВИ и гриппа

Не стоит забывать о масках в общественных местах Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Хабаровском крае продолжает разгуливать ОРВИ и грипп. Только за минувшую неделю количество заболевших и обратившихся в медицинские учреждения граждан увеличилось на 20 процентов. Также растет нагрузка на первичное звено здравоохранения из-за увеличившегося количества вызовов скорой помощи.

Эпидемический порог превышен почти во всех районах Хабаровского края. Ситуация с ОРВИ считается сложной. Среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, коронавирус, риновирусы и другие, - указано в telegram-канале Евгения Никонова, заместителя председателя правительства края по социальным вопросам.

Роспотребнадзор отмечает, что этой зимой Хабаровский край ждет три волны заболеваемости ОРВИ и гриппом. Началась только первая. Вторая волна может начаться после длительных новогодних каникул в середине января. Третья волна придется на конец февраля.

При этом вторая и третья волна гриппа вряд ли будут легче, так как инфекция не формирует перекрестный иммунитет. Каждый вид гриппа отличается и болеть им можно по несколько раз.

Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Также употребление алкоголя и переедание способствуют снижению иммунитета, что повышает шанс заражения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.