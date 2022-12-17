Министр здравоохранения Хабаровского края посетил пострадавших в ДТП с автобусом

В больницах находится 11 пострадавших в ДТП с автобусом Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко посетил две больницы, куда были доставлены пострадавшие в страшном ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, которое произошло 16 декабря в районе шести часов утра.

По состоянию на 17 декабря в больницах находятся 11 пациентов. 19 человек были доставлены бортами санитарной авиации. Восемь человек были осмотрены. Для них провели консультации, обработали ссадины, ушибы и отправили на амбулаторное лечение. Сегодня в условиях реанимации находятся пять человек, шесть человек в среднем и тяжелом состоянии находятся в отделениях хирургии, травматологии и нейрохирургии, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

По словам чиновника, на базе первой и второй краевых больниц были оперативно развернуты операционные койки, проведены углубленные исследования и консультации нейрохирургов, неврологов и травматологов.

Часть пациентов, благодаря слаженной работе врачей, смогут встретить Новый год дома.

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