Непогода вносит коррективы в авиасообщение в Хабаровском крае

Часть рейсов переносится на 18 и 19 декабря Фото: пресс-служба авиакомпании «ХабАвиа»

Бушующий несколько дней циклон на территории на территории Хабаровского края стал причиной переноса рейсов авиакомпании «Хабаровские авиалинии» в отдаленные районы региона.

В Николаевске-на-Амуре продолжается расчистка взлетно-посадочной полосы. Также на территории города прогнозирует ухудшение погодных условий в эти выходные. Было принято решение о закрытии аэропорта ещё на одни сутки - до 12:00 местного времени 18 декабря.

В связи с этим рейсы 409 и 410 по маршруту Хабаровск - Николаевска-на-Амуре - Херпучи и обратно переносятся на 19 декабря. Уточнить информацию о времени вылета самолета можно будет на горячей линии хабаровского аэропорта в понедельник, в 09:10 местного времени.

Также из-за ухудшения метеоусловий в Чумикане экипажем рейса 407 было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Самолёт произвел посадку в аэропорту Хабаровска в 13:20. Рейсы 407 и 408 из Хабаровска в Чумикан и обратно за 17 декабря переносятся на 18 декабря. Вылет из краевой столицы - в 09:35. Причина - неблагоприятные метеоусловия Чумикана: видимость в пределах 1000 метров, снег.

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