Хабаровский край в числе лидеров по уровню профессионального образования под потребности рынка труда

Губернатор Хабаровского края принял участие в совещании Агентства стратегических инициатив Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев поучаствовал в совещании по показателям Нацрейтинга состояния инвестиционного климата с субъектами Дальневосточного федерального органа Агентства стратегических инициатив, где поделился опытом Хабаровского края по привлечению трудовых ресурсов.

В дискуссии приняли участие представители профильных министерств федерального масштаба, главы субъектов ДФО и руководители крупного бизнеса.

- Мы находимся в постоянном контакте с бизнесом, прогнозируем тенденции развития и знаем точную кадровую потребность. Хабаровский край стал лидером по уровню синхронизации профобразования с запросами рынка труда, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Последние несколько лет из ДФО уезжает большое количество людей. Такой дефицит не покрывается даже миграционным приростом. Исключением стали Хабаровский и Камчатский края, а также Якутия.

За 2022 год в авиастроительном колледже Комсомольска-на-Амуре был создан кластер «Машиностроение». В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию кластер «Водный транспорт». Специально для него подготовят восемь мастерских и девять рабочих зон.

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