«Народный» каток открыли для посещения на набережной Амура в Хабаровске

Каток работает ежедневно Фото: Правительство Хабаровского края

Самый большой и бесплатный открытый каток находится на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. В честь торжественного открытия на главной сцене выступили вокальные коллективы города и представители спортивных школ.

Как и в прежние года, для участников мероприятия были организованы различные спортивные программы. Например, дети могли освоить базовые элементы фигурного катания под чутким руководством спортсменов в в зоне «Каток-малышок». Для взрослых же было предложено стать участниками командных конкурсов.

- «Народный» каток стал доброй традицией для хабаровчан. Самый большой наплыв посетителей мы ожидаем в период новогодних праздников, когда за сутки приходят более 15 тысяч жителей и гостей краевой столицы, - рассказала Дина Ирганова, исполняющий обязанности директора Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Стоит обратить внимание, что выход на лед до 12 часов каждого дня запрещен, так как работает спецтехник, которая поддерживает покрытие в надлежащем состоянии.

Каток будет работать каждый день без выходных. Подсветка ледовой площадки осуществляется со вторника по четверг до 23:00, а в пятницу и субботу до часу ночи. Любой желающий может взять спортивный инвентарь напрокат. Стоимость не изменилась и составляет 250 рублей за час катания. С собственными коньками посещать каток можно ежедневно с 09:00 до 22:00.

Ваго в Хабаровске планируется открыть 65 ледовых площадок под открытым небом. Как и на набережной, к ним будет организован доступ в течение всего дня. А на территории края зальют около 200 уличных катков.

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