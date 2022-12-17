За клевету осудили «блогера» в Хабаровском крае

Мужчина ранее привлекался к ответственности Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В июне 2022 года неоднократно судимый житель Хабаровского края пришел в отдел уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Хабаровскому краю, чтобы встать на учет. Прямо на входе он заявил, что является блогером и начал снимать сотрудников на сотовый телефон.

- Он вплотную подносил к лицу сотрудника видеокамеру, обращался к ней на «ты» и обзывал ее. После он начал ходить по служебным кабинетам, скидывал со столов документы и личные дела, - рассказала Мария Ланкина, сотрудник УФСИН по Хабаровскому краю.

Призывы к порядку не вразумили мужчину. Позже он удалился из помещения, а снятое видео смонтировал таким образом, что происходящее в отделе исполнения наказаний заиграло другими «красками».

В ходе судебного разбирательства были предъявлены доказательства в виде записей с видеорегистраторов и личных сотовых телефонов сотрудников инспекции, которые дополнили картину происходящего. Именно это позволило доказать вину мужчины.

Краснофлотский районный суд Хабаровска признал видео, размещенное на канале блогера, не соответствующим действительности и порочащим честь и достоинство сотрудника УИС. Подсудимого обязали удалить данные материалы и выплатить компенсацию морального вреда сотруднику. Кроме того, расходы, связанные с судебными издержками, также ложатся на виновного.

Судебное решение уже вступило в законную силу.

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