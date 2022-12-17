Новогодние ели и сосны начали продавать в Хабаровске

На елочном базаре можно выбрать любого размера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Социальные сети и доски объявлений в краевой столице пестрят предложением о продаже одного из символов нового года - елок и сосен.

Официально елочные базары в Хабаровске должны открыться 20 декабря, но уже сейчас находчивые предприниматели предлагают горожанам оформить покупку на праздничное дерево с доставкой на дом.

Если ознакомиться с предложениями, то можно заметить, что цены на хвойных красавиц начинаются от одной до восьми тысяч рублей. Разумеется, стоимость зависит от размера и товарного вида дерева. Также для тех, кто не любит держать у себя дома целое дерево, предлагают елочные ветки и даже художественные хвойные венки.

Напомним, в Хабаровске будут работать около 90 елочных базаров в разных районах. Прием одна из самых популярных точек на площади Блюхера - исчезнет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.