Днем столбики термометров в Хабаровске покажут от -21 до -23 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Обрушившийся на территорию Хабаровского края циклон начинает отступать, оставляя после себя морозы. По прогнозу синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 18 декабря опасные метеорологические явления не ожидаются.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ХАБАРОВСКЕ

Ночные температуры в Хабаровске опустятся от -27 до -29 градусов. Днем столбики термометров покажут от -21 до -23 градусов. Осадков не ожидается. Юго-западный ветер с порывами 6-11 метров в секунду сделает нахождение на улице не самым приятным занятием.

В центральных районах местами возможен небольшой снег. Ночью температура опустится от -20 до -37 градусов. Днем температура воздуха составит от -13 до -27 градусов. Юго-западный ветер с порывами до 4-12 метров в секунду.

Южные районы не ожидают существенных осадков. Ночью воздух остынет до -30 градусов. Дневные температуры покажут от -18 до -23 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Наиболее неблагоприятные погодные условия ждут жителей северных районов. На большей территории преимущественно без осадков. На побережье возможна метель. Ночью трмометры покажут от -13 до -27 градусов. Дневные температуры от -8 до -20 градусов. Ветер будет менять свое направление от западного до юго-западного с порывами 5-14 метров в секунду. На побережье Охотского моря ожидается штормовой ветер 15-20 метров в секунду.

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