Железнодорожный район Хабаровска украшают к Новому году. Фото: телеграм-канал «Наш Железнодорожный».
Хабаровск продолжают преображать к предстоящим праздникам. Так, накануне три новогодних городка открылись в Железнодорожном районе города.
Первый расположен в районе школы №23 на улице Карла Маркса, 111. Там установили елку, различные фигуры и развесили яркие гирлянды. Второй городок можно найти на Клубной, 1 у Дворца культуры железнодорожников. А третий на улице Жуковского, 1 – территория Дома культуры поселка имени Горького.
На этом новогоднее оформление не завершится. Продолжают оформлять фасады зданий различных организаций и предприятий и территории дворов. В районе появляются горки, новогодние елки и так далее. В комитете по управлению Железнодорожным районом всех призывают присоединиться к украшению города. Фотографии украшений можно прислать по почте grinerea@khv27.ru.
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