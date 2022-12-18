Железнодорожный район Хабаровска украшают к Новому году. Фото: телеграм-канал «Наш Железнодорожный».

Хабаровск продолжают преображать к предстоящим праздникам. Так, накануне три новогодних городка открылись в Железнодорожном районе города.

Первый расположен в районе школы №23 на улице Карла Маркса, 111. Там установили елку, различные фигуры и развесили яркие гирлянды. Второй городок можно найти на Клубной, 1 у Дворца культуры железнодорожников. А третий на улице Жуковского, 1 – территория Дома культуры поселка имени Горького.

На этом новогоднее оформление не завершится. Продолжают оформлять фасады зданий различных организаций и предприятий и территории дворов. В районе появляются горки, новогодние елки и так далее. В комитете по управлению Железнодорожным районом всех призывают присоединиться к украшению города. Фотографии украшений можно прислать по почте grinerea@khv27.ru.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.