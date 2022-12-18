Сбивали пламя снегом: в Биробиджане загорелась баня

Пламя перешло с бани на жилой дом. Фото: скриншот с видео.
Поздним вечером 17 декабря в столице Еврейской автономной области произошел пожар в бане у частного дома. К счастью, огонь удалось потушить прежде, чем он поглотил весь дом.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, пожар произошел в одном из домов на переулке Солдатном в Биробиджане.
- Позвонила мать, сказала, что они горят, чтобы мы бежали с водой. Мы схватили тазики и ведра, побежали. Баня уже горела. Начали снегом и водой тушить, и тут приехали пожарные, - рассказала очевидица произошедшего.
Очагом возгорания была баня, пламя с которой перебросилось на крышу жилого дома. В чем была причина возгорания, будут выяснять в инспекции Госпожнадзора.
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