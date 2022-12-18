Кубок мэра по панкратиону завершился в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

17 декабря в Хабаровске прошел международный турнир на Кубок мэра Хабаровска по панкратиону.

- Такого захватывающего зрелища в краевой столице не было уже давно. Ребята сделали шоу! Мы всем вам благодарны, - поделился в своем телеграм-канале Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В первый раз Кубок мэра прошел в 2004 году. На период пандемии мероприятие отменялось и в 2022 году он прошел впервые после длительного перерыва.

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