Кубок мэра по панкратиону завершился в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
17 декабря в Хабаровске прошел международный турнир на Кубок мэра Хабаровска по панкратиону.
- Такого захватывающего зрелища в краевой столице не было уже давно. Ребята сделали шоу! Мы всем вам благодарны, - поделился в своем телеграм-канале Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
В первый раз Кубок мэра прошел в 2004 году. На период пандемии мероприятие отменялось и в 2022 году он прошел впервые после длительного перерыва.
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