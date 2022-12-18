Работников ЗАГСа Хабаровского края поздравляют с профессиональным праздником
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Глава Амурского района Хабаровского края Павел Боровлев поздравил сотрудников ЗАГС региона с их профессиональным праздником.
- Хочу отметить, что работников районного ЗАГСа всегда отличают доброжелательность, внимательность, чуткость, высокий профессионализм, личное обаяние и умение творчески подойти к реализации любой задачи. Благодарим вас за трудолюбие, душевное тепло, доброту и внимательность к людям в самых разных ситуациях. Желаем вам здоровья на долгие годы, энергии, благополучия, оптимизма, мира, добра и дальнейших успехов в работе, - написал в своем телеграм-канале Павел Боровлев.
Напомним, что профессиональный праздник сотрудников органов ЗАГС (запись актов гражданского состояния) ежегодно отмечается 18 декабря. История органов в России началась именно в этот день в 1917 году.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru