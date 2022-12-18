Работников ЗАГСа Хабаровского края поздравляют с профессиональным праздником Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Амурского района Хабаровского края Павел Боровлев поздравил сотрудников ЗАГС региона с их профессиональным праздником.

- Хочу отметить, что работников районного ЗАГСа всегда отличают доброжелательность, внимательность, чуткость, высокий профессионализм, личное обаяние и умение творчески подойти к реализации любой задачи. Благодарим вас за трудолюбие, душевное тепло, доброту и внимательность к людям в самых разных ситуациях. Желаем вам здоровья на долгие годы, энергии, благополучия, оптимизма, мира, добра и дальнейших успехов в работе, - написал в своем телеграм-канале Павел Боровлев.

Напомним, что профессиональный праздник сотрудников органов ЗАГС (запись актов гражданского состояния) ежегодно отмечается 18 декабря. История органов в России началась именно в этот день в 1917 году.

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