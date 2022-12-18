Практически 700 рублей стоит оливье в Магаданской области
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В преддверии Нового 2023 года Росстат посчитал, сколько будет стоить салат «Оливье» в различных регионах России. Тройку лидеров по дороговизне салата замкнула Магаданская область.
На Колыме тазик салатика обойдется в 681,77 рублей. Стоимость вычисляли на ноябрь 2022 года. В аналогичный период 2021 года «Оливье» был дешевле на 5,85%.
За основу взяли классический рецепт с вареной колбасой (400 граммов), маринованными огурцами (400 граммов), консервированным зеленым горошком (380 граммов), куриными яйцами (4 штуки), майонезом (200 граммов), картофелем (400 граммов), морковью (200 граммов) и репчатым луком (100 граммов).
Опережают Колыму лишь Чукотский автономный округ (792,4 рублей) и Камчатский край (788,68 рублей).
В среднем по России салат подорожал на 8,53%.
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