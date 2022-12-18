Склад стройматериалов сгорел ранним утром 18 декабря в Хабаровске

Склад стройматериалов сгорел ранним утром в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Утро воскресенья, 18 декабря, в Хабаровске началось с пожара на складе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, возгорание возникло на территории базы по улице Горького, 40а.

К месту пожара выехали специалисты пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска по повышенному рангу сложности. По прибытию специалисты определили, что горит склад со строительными материалами и стоящий рядом со складом автомобиль. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание полностью потушили за 3 часа.

Никто не погиб и не пострадал. Что стало причиной возгорания будут выяснять сотрудники Госпожнадзора МЧС России. Место пожара осмотрят и опросят очевидцев.

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