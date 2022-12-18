Улицы Королева и Калараша затопило в Хабаровске
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Прокуратура Индустриального района Хабаровска организовала проверку по факту повреждения системы водоснабжения.
Так, по информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края 18 декабря в 11:00 подрядная организация проводила работы на территории школы «Первый шаги» по улице Королева, 3. В ходе работ была повреждена система водоснабжения. Это привело к течи из-под земли и подтоплению близлежащих улиц Королева и Калараша.
В данный момент вода в многоквартирные дома не подается. Идут ремонтные работы.
Улицы Королева и Калараша затопило в Хабаровске
Фото: Прокуратура Хабаровского края
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
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