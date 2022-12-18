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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 5:31

Улицы Королева и Калараша затопило в Хабаровске

В инциденте разбирается прокуратура Хабаровского края
Татьяна СЕРЕДА
Улицы Королева и Калараша затопило в Хабаровске

Улицы Королева и Калараша затопило в Хабаровске

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Индустриального района Хабаровска организовала проверку по факту повреждения системы водоснабжения.

Так, по информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края 18 декабря в 11:00 подрядная организация проводила работы на территории школы «Первый шаги» по улице Королева, 3. В ходе работ была повреждена система водоснабжения. Это привело к течи из-под земли и подтоплению близлежащих улиц Королева и Калараша.

В данный момент вода в многоквартирные дома не подается. Идут ремонтные работы.

Улицы Королева и Калараша затопило в Хабаровске

Улицы Королева и Калараша затопило в Хабаровске

Фото: Прокуратура Хабаровского края

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

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