В Хабаровском крае подорожал салат «Сельдь под шубой» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимый многими салат «Сельдь под шубой» подорожал сразу во всех регионах Дальнего Востока, сообщает Росстат. Шестую строчку в общероссийском рейтинге по дороговизне салата занял Хабаровский край.

За тарелку салата в регионе придется раскошелиться на 290,7 рублей. Это на 11,1% дороже, чем в прошлом году. Расчетный период – ноябрь 2022 и 2021 годов.

За основу взяли классический рецепт салата, состоящий из соленой сельди (350 граммов), куриных яиц (2 штуки), майонеза (300 граммов), картофеля (400 граммов), свеклы (300 граммов), моркови (200 граммов) и репчатого лука (100 граммов).

В десятке лидеров по дороговизне блюда также оказались и другие регионы ДФО. Например, Чукотский автономный округ (562,86 рублей), Республика Саха (Якутия) (357,18 рублей), Магаданская область (350,83 рублей), Сахалинская область (316,8 рублей), Камчатский край (286,51 рублей), Амурская область (282,08 рублей) и Еврейская автономная область (274,95 рублей).

В среднем по России набор на салат подорожал на 5,52%.