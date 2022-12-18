С Ханукой поздравил еврейские общины глава ЕАО. Фото: телеграм-канал Ростислава Гольдштейна.
18 декабря иудеи по всему миру приступили к празднованию Хануки. Местные общины с началом праздника поздравил губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
- От всей души поздравляю еврейские общины нашей области «Фрейд» и «Бейт-Тшува», а также всех, кому близки традиции иудаизма, с наступающим праздником Ханука! Дорогие друзья, пусть в этом году огни зажигаются не только в ваших домах, но и в сердцах каждого. Пусть холодными декабрьскими днями вас согревает тепло семейного очага. С праздником! – написал в своем телеграм-канале губернатор области.
К поздравлениям губернатора присоединился и мэр Биробиджана Максим Семенов.
- Мы живем в уникальном регионе. В Биробиджане царит мир, в дружбе живут представители разных народов и конфессии, - отметил градоначальник.
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