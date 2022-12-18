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НовостиОбщество18 декабря 2022 7:08

Кадеты Школы МЧС из Хабаровска посетили международный благотворительный бал

Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве
Татьяна СЕРЕДА
Кадеты Школы МЧС из Хабаровска посетили международный благотворительный бал

Кадеты Школы МЧС из Хабаровска посетили международный благотворительный бал

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Накануне в Москве прошел VII Международный Благотворительный кадетский бал. Масштабное мероприятие собрало практически 1600 участников. Среди них были лучшие кадеты Школы МЧС России Хабаровска.

Чтобы поучаствовать в мероприятии кадетам нужно было выполнить несколько заданий, проявить себя в дисциплине и обучении, а также записать видео на патриотическую тему.

В ходе бала хабаровчанам удалось пообщаться с Героями России Александром Головашкиным и Героем Социалистического труда Геннадием Баштанюком. Из рук героев памятные медали получили Алевтина Маслова и Владислав Махт.

Стоит отметить, что на изучение хореографии и оттачивание танцевального мастерства у ребят ушло несколько месяцев.

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