Кадеты Школы МЧС из Хабаровска посетили международный благотворительный бал Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Накануне в Москве прошел VII Международный Благотворительный кадетский бал. Масштабное мероприятие собрало практически 1600 участников. Среди них были лучшие кадеты Школы МЧС России Хабаровска.

Чтобы поучаствовать в мероприятии кадетам нужно было выполнить несколько заданий, проявить себя в дисциплине и обучении, а также записать видео на патриотическую тему.

В ходе бала хабаровчанам удалось пообщаться с Героями России Александром Головашкиным и Героем Социалистического труда Геннадием Баштанюком. Из рук героев памятные медали получили Алевтина Маслова и Владислав Махт.

Стоит отметить, что на изучение хореографии и оттачивание танцевального мастерства у ребят ушло несколько месяцев.

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