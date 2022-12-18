Снег пройдет в Хабаровске в ночь на 19 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Бодрое утро и прохладный день ждут жителей Хабаровска в понедельник, 19 декабря.

По информации синоптиков ночью 19 декабря в Хабаровске пройдет небольшой снег. Днем осадки не ожидаются. Ночью термометр покажет от -24 до -26 градусов, а днем – от -18 до -20. Ветер будет дуть в юго-западном направлении от 7 до 12 метров в секунду.

На юге Хабаровского края тоже пройдет небольшой снег. Температура ночью опустится до 25-29 градусов мороза, а днем чуть поднимется до 15-20 градусов ниже нуля. Ветер будет юго-западный от 5 до 10 метров в секунду

В центральных районах Хабаровского края тоже местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха достигнет максимум -35 градусов. Днем столбик термометра будет держаться от -13 до -27 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления от 4 до 12 метров в секунду.

На севере Хабаровского края местами небольшой снег и метель. Ночью температура опустится до отметок в 13-30 градусов ниже нуля, а днем поднимется до 8-21 градуса мороза. Ветер западного и юго-западного направлений от 5 до 14 метров. На побережье Охотского моря ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

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