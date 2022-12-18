Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с ребенком в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации прокуратуры Магаданской области, в Ольском районе зафиксирован факт жестокого обращения с малолетней девочкой.

Информация о происшествии активно распространяется в одном из мессенджеров среди жителей региона. На видео сразу же отреагировала прокуратура. Семью, в которой были сняты кадры, посетил прокурор района Владислав Бегашев.

- Ребенка осмотрели врачи, дополнительная медицинская помощь ей не понадобилась, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Надзорное ведомство оценит произошедшее и все обстоятельства, и примет решение об ответственности виновных. Ситуация на контроле прокуратуры региона.

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