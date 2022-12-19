Юрий Бойченко рассказал о состоянии пострадавших вахтовиков в аварии 16 декабря Фото: Минздрав Хабаровского края

Министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко 17 декабря побывал в больнице, куда доставили пострадавших вахтовиков после аварии с автобусом, произошедшей накануне. 19 человек доставили в медучреждение на вертолетах. Восемь из них после осмотра медиками отправились на амбулаторное лечение. Под присмотром врачей остаются 11 пострадавших. Пять из них в реанимации, а остальные находятся в среднетяжелом состоянии.

- Врачи оказали необходимую медпомощь, провели обследования. Благодаря их слаженной и оперативной работе часть пациентов сможет встретить Новый год дома, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Напомним, авария произошла 16 декабря около 6:30. Автобус вез сотрудников компании «Амур Минералс» из Хабаровска к месту работы - в поселок Малмыж. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, из-за чего люди внутри получили тяжелые травмы. В результате аварии восемь человек погибли.

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