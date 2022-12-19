Хабаровчане смогут сделать тест на грипп по полису ОМС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России утвердило постановление о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции по программе ОМС. В связи с этим жители Хабаровского края теперь смогут сделать тест по полису, что сократит время на постановку диагноза и позволит быстрее перейти к лечению болезни.

Такое решение было принято из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ во всей России. Теперь исследования могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

Отметим, что экспресс-тесты для диагностики гриппа в аптеках Хабаровска стоили около 600 рублей. Сейчас же найти их в продаже достаточно сложно. Из-за вспышки болезни спрос на тесты вырос, и их быстро раскупили.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.