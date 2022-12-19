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НовостиОбщество18 декабря 2022 23:47

Депутаты Хабаровского края пересмотрят порядок помощи сельским учителям

Педагоги смогут получить компенсации за наем жилья
Александра ЯВИЩЕНКО
Депутаты Хабаровского края пересмотрят порядок помощи сельским учителям

Депутаты Хабаровского края пересмотрят порядок помощи сельским учителям

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Учителя сел и поселков в Хабаровском крае могут получить компенсацию за аренду жилья. Но чтобы упростить схему выплаты помощи, депутаты предложили пересмотреть краевой закон о размере, условиях и порядке возмещения расходов. Новым законом предлагается установить порядок предоставления компенсации.

- Данная мера очень важна. Остро стоит решение кадрового вопроса, особенно в отдаленных районах края, где невозможно строительство и отсутствует свободный муниципальный жилфонд, - сказала Ольга Ушакова, председатель комитета по вопросам соцполитики Хабаровского края.

Депутаты собираются продолжить контроль над обеспечением выплат компенсаций педагогам.

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