Депутаты Хабаровского края пересмотрят порядок помощи сельским учителям Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Учителя сел и поселков в Хабаровском крае могут получить компенсацию за аренду жилья. Но чтобы упростить схему выплаты помощи, депутаты предложили пересмотреть краевой закон о размере, условиях и порядке возмещения расходов. Новым законом предлагается установить порядок предоставления компенсации.

- Данная мера очень важна. Остро стоит решение кадрового вопроса, особенно в отдаленных районах края, где невозможно строительство и отсутствует свободный муниципальный жилфонд, - сказала Ольга Ушакова, председатель комитета по вопросам соцполитики Хабаровского края.

Депутаты собираются продолжить контроль над обеспечением выплат компенсаций педагогам.

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