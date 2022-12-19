Конкурс «Окно в Новый год» проходит в Индустриальном районе Хабаровска Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Индустриального района Хабаровска участвуют в конкурсе «Окно в Новый год», который проходит с 8 по 25 декабря. Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Для этого нужно выполнить несколько условий - оформить окно в праздничной тематике, придумать оригинальное название композиции и отправить ее фото в телеграм-чат администрации Хабаровска или личным сообщением «ВКонтакте» либо «Одноклассники».

- Основная цель конкурса - поднять настроение хабаровчанам и укрепить семейные ценности, - рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом.

Итоги конкурса подведут 27 декабря. Победители получат памятные подарки.

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