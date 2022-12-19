Спортсмены из Хабаровска завоевали большинство медалей на чемпионате края по плаванию
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошел чемпионат края по плаванию. Среди участников были спортсмены из краевой столицы, Комсомольска и Николаевска. Большую часть медалей, в том числе и золотых, завоевали воспитанники хабаровской спортшколы олимпийского резерва «Дельфин».
- По сумме четырех этапов победу праздновали Игорь Головин, Владислав Шехов, Александр Ширяев, Анастасия Котельникова, Алина Царегородцева и Полина Кузьмичева. Мультимедалистами чемпионата стали Анастасия Котельникова, Александр Ширяев, Владислав Ларин (СШОР «Дельфин») и Владислав Шехов (детская спортивная школа «Новая Звезда»), - рассказали в администрации города.
Победители отправятся на чемпионат ДФО, который пройдет в марте во Владивостоке.
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