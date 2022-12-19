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НовостиСпорт19 декабря 2022 0:37

Спортсмены из Хабаровска завоевали большинство медалей на чемпионате края по плаванию

В соревновании принимали участие больше 150 человек
Александра ЯВИЩЕНКО
Спортсмены из Хабаровска завоевали большинство медалей на чемпионате края по плаванию

Спортсмены из Хабаровска завоевали большинство медалей на чемпионате края по плаванию

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел чемпионат края по плаванию. Среди участников были спортсмены из краевой столицы, Комсомольска и Николаевска. Большую часть медалей, в том числе и золотых, завоевали воспитанники хабаровской спортшколы олимпийского резерва «Дельфин».

- По сумме четырех этапов победу праздновали Игорь Головин, Владислав Шехов, Александр Ширяев, Анастасия Котельникова, Алина Царегородцева и Полина Кузьмичева. Мультимедалистами чемпионата стали Анастасия Котельникова, Александр Ширяев, Владислав Ларин (СШОР «Дельфин») и Владислав Шехов (детская спортивная школа «Новая Звезда»), - рассказали в администрации города.

Победители отправятся на чемпионат ДФО, который пройдет в марте во Владивостоке.

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