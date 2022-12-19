48 человек осуждены за экологические преступления в Хабаровском крае за 2022 год Фото: Иван МАКЕЕВ

Суды Хабаровского края в этом году осудили 48 человек за преступления, совершенные в экологической сфере. Из них за незаконный вылов рыбы - 13, а вылов и продажу - 26, за незаконную рубку леса - девять человек. 27 обвиняемых получили условное лишение свободы, а двое - реальный срок. Восемь человек приговорены к обязательным работам, 11 - к исправительным.

- За 2022 год по уголовным делам сумма ущерба составила 15,9 миллиона рублей. Добровольно было возмещено 4,48 миллиона, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По уголовным делам всего было заявлено 22 гражданских иска на сумму 12,5 миллиона.

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