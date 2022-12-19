Хабаровский край вошел в тройку лучших регионов в рамках программы «Плавание для всех» Фото: Правительство Хабаровского края

По итогам конкурса лучших практик, направленных на реализацию программы «Плавание для всех» в регионах России, Хабаровский край занял второе место среди самых активных и эффективных регионов.

- Программа «Плавание для всех» позволяет нам решать несколько задач - это популяризация плавания и повышение интереса к ЗОЖ в регионе. Мы видим, что интерес у жителей есть. В этом году в Амурском, Верхнебуреинском, Ванинском, Комсомольском и Николаевском районах были дополнительно приняты на работу еще пять инструкторов, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Напомним, программа «Плавание для всех» разработана в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Это 36-часовой курс для тех, кто хочет научиться плавать, вести активный и здоровый образ жизни.

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