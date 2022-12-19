Таксист-иностранец с поддельными правами получил наказание в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске сотрудники ГИБДД остановили машину такси, чтобы проверить документы водителя. За рулем находился 23-летний иностранец. Он протянул патрульным свои права, но проверка показала, что они поддельные. Молодого человека задержали и завели на него уголовное дело.

- Оказалось, что иностранец никогда не посещал автошколу. Права таксист купил, а водить научился сам, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После расследования материалы дела об использовании заведомо поддельного удостоверения передали в Железнодорожный районный суд. Мужчине был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

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